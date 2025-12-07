Costacurta | L’Inter ha dato una lezione al Como li hanno asfaltati

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Alessandro Costacurta ha commentato con toni molto positivi la prestazione dell’Inter, reduce dal brillante 4-0 rifilato al Como a San Siro. L’ex difensore del Milan ha sottolineato come la squadra di Chivu abbia imposto il proprio gioco sin dai primi minuti, annullando quella che finora era stata la miglior difesa del campionato. “Quella di oggi è stata una partita in cui l’Inter ha voluto mandare un messaggio forte e chiaro – ha dichiarato Costacurta –. Hanno dominato in lungo e in largo, asfaltando letteralmente il Como. Era evidente la volontà di far capire a tutti chi, in questo momento, esprime il miglior calcio del campionato”. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

