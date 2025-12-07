Così l’America riscrive la grammatica della potenza globale

Formiche.net | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nuova National Security Strategy 2025 segna un punto di rottura nella postura internazionale degli Stati Uniti. Non tanto per ciò che dice sui conflitti in corso, quanto per ciò che indica come architettura portante della potenza americana nel prossimo decennio. Washington non intende più fondare la propria leadership sulla proiezione militare permanente, ma su un sistema più profondo e strutturale: produzione, tecnologia, controllo delle risorse strategiche, sicurezza delle catene del valore. La potenza, nella visione americana, non si misura più solo in portaerei, ma in fabbriche, algoritmi, semiconduttori ed energia. 🔗 Leggi su Formiche.net

cos236 l8217america riscrive la grammatica della potenza globale

© Formiche.net - Così l’America riscrive la grammatica della potenza globale

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Cos236 L8217america Riscrive Grammatica