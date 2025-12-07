Così l’America riscrive la grammatica della potenza globale
La nuova National Security Strategy 2025 segna un punto di rottura nella postura internazionale degli Stati Uniti. Non tanto per ciò che dice sui conflitti in corso, quanto per ciò che indica come architettura portante della potenza americana nel prossimo decennio. Washington non intende più fondare la propria leadership sulla proiezione militare permanente, ma su un sistema più profondo e strutturale: produzione, tecnologia, controllo delle risorse strategiche, sicurezza delle catene del valore. La potenza, nella visione americana, non si misura più solo in portaerei, ma in fabbriche, algoritmi, semiconduttori ed energia. 🔗 Leggi su Formiche.net
