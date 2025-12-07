Barche «velocissime», pacchetti «premium», bambini gratis, pagamenti all'arrivo e passaporti italiani falsi. Tutto a 4mila euro. Dietro i viaggi verso Italia e Europa venduti dai trafficanti c'è un'intera architettura criminale che si muove come un tour operator. E forse anche una rotta parallela presentata come alternativa ai gommoni. È quanto emerge dalla ricerca accademica descritta nel volume «Minacce ibride alla sicurezza nazionale». Un vaso di Pandora in cui la migrazione irregolare non è più solo traversata su gommoni, ma un prodotto confezionato come un'offerta turistica: listini, brochure, immagini patinate e persino navi da crociera. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Così i trafficanti di uomini vendono pacchetti premium e viaggi "first class" verso le coste italiane