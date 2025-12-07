Cos' è questa storia dei Krampus col numero identificativo
I Krampus sono un elemento fondamentale del folklore nostrano, capaci di suscitare al tempo stesso attrazione e paura. Sappiamo benissimo che dentro quei costumi, dietro quelle maschere spaventose da demoni cornuti e dalle fauci agghiaccianti, ci sono dei volontari che si calano nella parte per. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Altre letture consigliate
a breve arriverà San Nicolò e appariranno i Krampus. Siamo sicuri che non sia un gioco delle parti e che la loro venuta non rappresentasse una storia e un rito antichissimi e importanti alquanto diversi dalle manifestazioni (turistiche) attuali? IBundì ADE - facebook.com Vai su Facebook