Cos' è questa storia dei Krampus col numero identificativo

I Krampus sono un elemento fondamentale del folklore nostrano, capaci di suscitare al tempo stesso attrazione e paura. Sappiamo benissimo che dentro quei costumi, dietro quelle maschere spaventose da demoni cornuti e dalle fauci agghiaccianti, ci sono dei volontari che si calano nella parte per. 🔗 Leggi su Trentotoday.it