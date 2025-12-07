Cosa prevede la legge della Lega sulla cittadinanza | per i 18enni nati in Italia un esame di integrazione

Fanpage.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Esame di "integrazione", più requisiti e tempi di residenza allungati. Sono alcuni degli elementi su cui si concentra la proposta di legge della Lega che vuole complicare l'iter per diventare cittadino nei confronti chi è nato e cresciuto in Italia. Ecco cosa prevede. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Gaza, accordo Israele-Hamas: cosa prevede e cosa sappiamo finora

Oroscopo per la prossima settimana 15-21 settembre 2025 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci. Scopri cosa prevede Artemide

Riforma della scuola, cos’è il nuovo 4+2 e cosa prevede

cosa prevede legge legaEmergenza sicurezza, cosa prevede la legge anti-maranza della Lega? - maranza della Lega rappresenta un intervento legislativo ambizioso che punta a rafforzare la sicurezza nelle città italiane tramite una revisione rigorosa delle norme ... Segnala tag24.it

Banlieue come in Francia? La Lega presenta la legge “anti-maranza”, Romeo: “Una stretta per contrastare le baby gang” - maranza': stretta su baby gang, cittadinanza e sicurezza per evitare le banlieue italiane. Si legge su tag24.it

Permesso di soggiorno a punti anche per under 16/ Cosa prevede proposta Lega, verso stretta ricongiungimenti - Immigrazione, Lega propone il permesso di soggiorno a punti anche per under 16: cosa prevede e come funziona. Scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Cosa Prevede Legge Lega