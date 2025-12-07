Corruzione in sanità | arrestato primario del Sant' Eugenio mentre intasca una mazzetta
AGI - I poliziotti della Squadra Mobile di Roma hanno arrestato, in flagranza di reato, per corruzione per l'esercizio della funzione Roberto Palumbo medico nefrologo, Direttore Uoc Reparto di Nefrologia e Dialisi dell' Ospedale Sant'Eugenio di Roma, finito in carcere, e Maurizio Terra, imprenditore nel settore delle cliniche private convenzionate con il Ssn per i servizi di dialisi. L'imprenditore è stato posto ai domiciliari. I due sono stati fermati in strada dopo essersi incontrati nei pressi della Regione Lazio e, nella circostanza, l'imprenditore a bordo dell'autovettura del medico avrebbe consegnato a quest'ultimo una somma di denaro contante di 3000 mila euro in banconote da 100 e 50 euro, poi rinvenuta dagli agenti. 🔗 Leggi su Agi.it
