Corruzione | arrestato Roberto Palumbo primario dell’ospedale Sant’Eugenio di Roma Intascava mazzetta da imprenditore
Roma, 7 dicembre 2025 – È accusato di corruzione il primario di Nefrologia dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma Roberto Palumbo, arrestato in flagranza di reato giovedì scorso dagli agenti della Squadra mobile della capitale e finito in carcere. Stessa accusa, ma domiciliari, per l’ imprenditore Maurizio Terra attivo nel settore delle cliniche private convenzionate con il Sistema sanitario Nazionale per i servizi di dialisi. I due sono stati fermati in strada dopo essersi incontrati nei pressi della Regione Lazio. secondo quanto si apprende, l'imprenditore aveva appena consegnato al medico una mazzetta da 3mila euro in banconote da 100 e 50 euro, poi intercettata dagli agenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
