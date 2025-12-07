Corinaldo sette anni dopo La città ricorda Benedetta

Sette anni non cancellano. Scolpiscono. È il tempo che passa sulle vite spezzate e sulla pelle di chi resta, chiedendo a una comunità intera di trasformare il dolore in scelta, in educazione, in impegno civile. L’8 dicembre della Lanterna Azzurra di Corinaldo, torna ogni anno, non per riaprire una ferita, ma per ricordarci che quella ferita è un dovere: custodirla, guardarla, farne strumento. Sette anni dopo Corinaldo i compagni di classe della fanese Benedetta Vitali, una delle sei vittime, sono arrivati alla tesi. Quel traguardo che lei non ha potuto raggiungere diventa oggi il filo che riannoda emozione e impegno pubblico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Corinaldo, sette anni dopo. La città ricorda Benedetta

