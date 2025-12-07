Cordoglio in Abruzzo per la scomparsa di Marivera De Rosa sindaca di Luco dei Marsi
Cordoglio in Abruzzo per la perdita di Marivera De Rosa, la sindaca di Luco dei Marsi (L'Aquila), scomparsa nella notte all'età di 68 anni.Fra i primi a diffondere la notizia, questa domenica mattina, il consigliere regionale del Pd, Pierpaolo Pietrucci: "Marivera De Rosa se n’è andata in. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Addio a Marivera De Rosa: un commovente tributo dall’Abruzzo alla sindaca di Luco dei Marsi - È un’unanime il cordoglio di tutta la regione Abruzzo per la scomparsa di Marivera De Rosa sindaca ... Come scrive marsicalive.it
Luco dei Marsi in lutto per la scomparsa della sindaca Marivera De Rosa - L’Uncem Abruzzo esprime il proprio profondo cordoglio alla comunità di Luco dei Marsi per la recente scomparsa della sindaca Marivera De Rosa, deceduta all’età di 68 anni. Scrive abruzzonews24.com
