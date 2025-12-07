Coppia resta tutta la notte nel centro commerciale poi la lite e lui picchia e rapina un uomo | 16enne arrestato

Sono rimasti tutta la notte all'interno del cinema che nel frattempo aveva chiuso. Poi la lite e l'aggressione, con rapina annessa, a un addetto alle pulizie del centro. E infine l'arresto. Si è conclusa con le manette e una denuncia la nottata che un ragazzino di 16 anni, un minorenne di origine. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

