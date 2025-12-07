Coppa Europa sci alpino 5 azzurre ai primi 5 posti in classifica generale!
L’Italia conserva la sua imbattibilità e vince la quarta gara consecutiva in avvio di stagione nella Coppa Europa 2025-2026 di sci alpino femminile, salendo peraltro sul gradino più alto del podio con quattro atlete diverse. Un ruolino di marcia veramente impressionante, testimoniato anche dalla situazione attuale della classifica generale dopo le prime due tappe (dedicate alle specialità tecniche) andate in scena a Zinal e MayrhofenHippach. Alice Pazzaglia guida infatti la graduatoria overall del circuito continentale davanti ad altre quattro azzurre, con un vantaggio di 66 punti su Laura Steinmair, 82 su Ambra Pomarè, 94 su Carole Agnelli e 126 su Sophie Mathiou. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
Beatrice Colli vince in Coppa Europa a un anno dall'operazione. E nasce un suo super team
Calendario TvPlay, niente Champions questa settimana ma Europa League e Coppa Italia da commentare
Sky porta la Coppa dell’Europa League a Bologna e Roma: date e location per vederla dal vivo
In tre gare hanno cambiato il ritmo della Coppa Europa: prima Steinmair, poi Pomarè, oggi Pazzaglia. Non è solo una serie di risultati, è una direzione. Una generazione che spinge, cresce, pretende. E che sta trasformando il desiderio in risultati! - facebook.com Vai su Facebook
#SciAlpino Azzurre pazzesche in Coppa Europa! A Mayrhofen nuova tripletta e primo trionfo di Pazzaglia su Agnelli e Steinmair #FISAlpine #AlpineSkiing #6Dicembre #scialpinofemminile dlvr.it/TPgDZx Vai su X
Coppa Europa sci alpino, 5 azzurre ai primi 5 posti in classifica generale! - L'Italia conserva la sua imbattibilità e vince la quarta gara consecutiva in avvio di stagione nella Coppa Europa 2025- Secondo oasport.it
In Coppa Europa vince solo l’Italia! Spunta Giulia Valleriani nello slalom di Mayrhofen - Continua l'incredibile momento della squadra azzurra che conquista il quarto successo ... Riporta oasport.it
Strepitosa rimonta di Giulia Valleriani e primo trionfo in slalom: la Coppa Europa è sempre azzurra! - Coppa Europa femminile: a Mayrhofen la prima gara di specialità della stagione continentale per le ragazze, con la giovane laziale che firma una clamorosa 2^ manche ... Da neveitalia.it