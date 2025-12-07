Coppa Europa sci alpino 5 azzurre ai primi 5 posti in classifica generale!

L’Italia conserva la sua imbattibilità e vince la quarta gara consecutiva in avvio di stagione nella Coppa Europa 2025-2026 di sci alpino femminile, salendo peraltro sul gradino più alto del podio con quattro atlete diverse. Un ruolino di marcia veramente impressionante, testimoniato anche dalla situazione attuale della classifica generale dopo le prime due tappe (dedicate alle specialità tecniche) andate in scena a Zinal e MayrhofenHippach. Alice Pazzaglia guida infatti la graduatoria overall del circuito continentale davanti ad altre quattro azzurre, con un vantaggio di 66 punti su Laura Steinmair, 82 su Ambra Pomarè, 94 su Carole Agnelli e 126 su Sophie Mathiou. 🔗 Leggi su Oasport.it

