Coppa del Mondo di spada | trionfo azzurro a Vancouver
Notte di gloria per la scherma italiana a Vancouver, dove risuona l’Inno di Mameli nella terza giornata della coppa del mondo di spada. L’Italia festeggia due medaglie: l’oro conquistato da Giulia Rizzi, tornata sul gradino più alto del podio per la quarta volta in carriera, e il bronzo di Matteo Galassi, alla sua seconda medaglia . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Scherma, Coppa del Mondo: Giulia Rizzi oro nella spada a Vancouver - Altra vittoria in Coppa del Mondo per l’Italia: Giulia Rizzi vince nella prova di spada femminile a Vancouver. Lo riporta sport.sky.it
Coppa del Mondo di Spada – Vittoria per Giulia Rizzi, bronzo per Matteo Galassi nella prova maschile - Ancora ottime soddisfazioni per l'Italia nella prova maschile e femminile dei Mondiali di spada. Riporta sportface.it
Scherma, Giulia Rizzi trionfa nell’esordio stagionale a Vancouver! Santuccio sfiora il podio - Si apre con il botto per l'Italia la nuova stagione della Coppa del Mondo di spada femminile. Secondo oasport.it