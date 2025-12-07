Coppa del Mondo di spada | trionfo azzurro a Vancouver

Lidentita.it | 7 dic 2025

Notte di gloria per la scherma italiana a Vancouver, dove risuona l’Inno di Mameli nella terza giornata della coppa del mondo di spada. L’Italia festeggia due medaglie: l’oro conquistato da Giulia Rizzi, tornata sul gradino più alto del podio per la quarta volta in carriera, e il bronzo di Matteo Galassi, alla sua seconda medaglia . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

