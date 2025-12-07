Controlli della velocità in Ticino | dove si rischia la multa dall' 8 al 14 dicembre

Nuovi controlli della velocità in Ticino. La polizia cantonale e le polizie comunali hanno reso note le località dove saranno presenti gli autovelox nella settimana dall'8 al 14 dicembre 2025. L'elenco può tornare utile ai tanti comaschi frontalieri che ogni giorno varcano il confine per andare a. 🔗 Leggi su Quicomo.it

