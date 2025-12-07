Controlli con autovelox telelaser e ump della polizia locale
Proseguono i controlli della polizia locale di Verona per contrastare la velocità eccessiva dei veicoli sulle strade cittadine. Da lunedì, 8 dicembre, e per tutta la settimana, le pattuglie dedicate alle verifiche con autovelox e telelaser saranno operative lungo Via Unità d’Italia, Corso Venezia. 🔗 Leggi su Veronasera.it
