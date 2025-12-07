Controlli con autovelox telelaser e ump della polizia locale

Proseguono i controlli della polizia locale di Verona per contrastare la velocità eccessiva dei veicoli sulle strade cittadine. Da lunedì, 8 dicembre, e per tutta la settimana, le pattuglie dedicate alle verifiche con autovelox e telelaser saranno operative lungo Via Unità d’Italia, Corso Venezia. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Scopri altri approfondimenti

Autovelox mobili: tutti i controlli della settimana in Lombardia

Sulle Statali della Lombardia si accendono gli autovelox: il calendario dei controlli

Sulle Statali della Lombardia si accendono gli autovelox: il calendario dei controlli

Autovelox in azione sulle autostrade siciliane: la Polizia Stradale di Messina pubblica il calendario dei controlli - facebook.com Vai su Facebook

Verona, controlli a tappeto sulla velocità: l’elenco delle strade - Proseguono i controlli della velocità eccessiva sulle strade veronesi: autovelox e telelaser attivi tutta la settimana, l'elenco ... Da veronaoggi.it

La mappa delle postazione autovelox attive a Verona questa settimana - Continuano i controlli della polizia locale di Verona, anche con autovelox. Scrive veronaoggi.it

Lecce, Autovelox e Telelaser: il calendario di dicembre - Sono disponibili i calendari dei controlli sulle strade provinciali che saranno effettuati dalla Polizia, tramite autovelox, telelaser e postazioni fisse ... Secondo leccesette.it