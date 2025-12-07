Contro l’invasione delle auto Grande basket all’Allianz Cloud E paletti anti-sosta in Stuparich

È iniziata nottetempo la posa di dissuasori della sosta in zona piazzale Stuparich, nel Municipio 8, a protezione dei marciapiedi e delle aree verdi del quartiere. A darne annuncio sui propri canali social è stato Marco Granelli, assessore comunale a Opere pubbliche, Cura del Territorio e Protezione Civile. "Nei prossimi giorni e ancor di più da metà dicembre e per i prossimi mesi all’ Allianz Cloud vi saranno importanti appuntamenti sportivi, che richiameranno molti spettatori" spiega l’assessore in riferimento, in particolare, alle partite di basket dell’ Olimpia Milano, impegnata sia in campionato che in Eurolega, che saranno temporaneamente ospitate proprio all’Allianz Cloud perché il Forum servirà per le Olimpiadi Invernali 2026 di Milano e Cortina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Contro l’invasione delle auto. Grande basket all’Allianz Cloud. E paletti anti-sosta in Stuparich

