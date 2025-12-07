Conte e la frase ‘anti Juve’ detta a quel giocatore del Napoli | Devono passare sul mio cadavere La ricostruzione

Juventusnews24.com | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di quanto accaduto due estati fa. Il  divorzio  tra  Giovanni Di Lorenzo  e il  Napoli  sembrava ormai  praticamente scritto  tra l’incredulità generale due anni fa. Il  capitano azzurro  aveva deciso di andare alla  Juventus  e aveva anche  rotto gli indugi, comunicando alla società di voler raggiungere la  Vecchia Signora, con cui aveva  già un accordo. In quel momento di  massima tensione, quando tutto sembrava ormai perduto, arrivò invece il  colpo di scena  grazie all’intervento risolutivo di  Antonio Conte. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

conte e la frase 8216anti juve8217 detta a quel giocatore del napoli devono passare sul mio cadavere la ricostruzione

© Juventusnews24.com - Conte e la frase ‘anti Juve’ detta a quel giocatore del Napoli: «Devono passare sul mio cadavere». La ricostruzione

Leggi anche questi approfondimenti

conte frase 8216anti juve8217Conte e la frase sulla Juventus: "Conosco benissimo la sua storia" - Antonio Conte, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sportmediaset dopo la vittoria ai calci di rigore contro il Cagliari e ha parlato anche della sfida di domenica prossima ... Riporta tuttonapoli.net

conte frase 8216anti juve8217Dimissioni Conte: la frase che poteva cambiare tutto - Nelle scorse settimane si è parlato a più riprese delle possibili dimissioni di Antonio Conte: ecco la frase segreta che poteva cambiare tutto ... Segnala calciomercatonews.com

conte frase 8216anti juve8217Futuro Conte, Pastore: "Mi è venuto un dubbio dopo una frase di ADL" - Il giornalista Giuseppe Pastore è intervenuto a Cronache Azzurre in diretta su Radio Tuttonapoli e ha parlato del futuro di Conte e anche di alcune recenti dichiarazioni di De ... Si legge su tuttonapoli.net

Conte, la frase dopo Lecce-Napoli che esalta i tifosi: "Chi vince scrive la storia, gli altri..." - Conte: "Vittoria importante, dovevamo mandare un segnale positivo" "Vittoria importante, veramente importante. Lo riporta corrieredellosport.it

Conte contro Meloni per le frasi sul Mes, nominato il giurì d’onore: entro il 9 febbraio il responso - Il giurì d'onore verificherà se, con le sue frasi in Aula sul Mes, Giorgia Meloni abbia leso l'onorabilità di Giuseppe Conte. Scrive fanpage.it

conte frase 8216anti juve8217Conte e la frase in tv che è una piccola vendetta: “Si va su gossip e fesserie”. Con chi ce l’ha - Il tecnico del Napoli s'è tolto un sassolino dalla scarpa parlando dell'eccessiva attenzione dei media al futuro suo e della squadra: "Abbiamo due ... Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Conte Frase 8216anti Juve8217