Consorzio Leonardo in missione A Piombino altra sfida salvezza
Ancora un derby all’orizzonte per il Consorzio Leonardo Quarrata che approda nel cuore della Val di Cornia, per affrontare questa sera alle ore 18 la Solbat Piombino. Una squadra sicuramente completa ma che finora non ha reso secondo le aspettative. La compagine gialloblù infatti ha già optato per il cambio della guida tecnica, che ha portato all’arrivo di coach Bianchi al posto di Conti. C’è da dire che in un primo momento la scelta sembrava aver dato una scossa all’ambiente: dopo il ko casalingo nella gara d’esordio con Jesi sono arrivate infatti due affermazioni consecutive con Virtus Imola e Casoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
