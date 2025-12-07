L’Indo-Pacifico è ormai il baricentro della competizione globale. La National Security Strategy 2025 degli Stati Uniti lo afferma senza ambiguità: è qui che si decide il futuro degli equilibri economici, tecnologici e militari del XXI secolo. Non si tratta solo di commercio o di crescita, ma di accesso alle rotte marittime, controllo delle catene di approvvigionamento, dominio sulle tecnologie critiche e deterrenza strategica. Al centro di questo spazio c’è la Cina. La nuova strategia americana certifica il definitivo superamento dell’illusione che l’integrazione economica avrebbe “normalizzato” Pechino. 🔗 Leggi su Formiche.net

Confronto sistemico. La strategia degli Usa guarda all'Indo-Pacifico