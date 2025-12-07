Confronto Meloni-Schlein un’occasione mancata

Firenze, 7 dicembre 2025 – Ci vanno davvero (quasi) tutti ad Atreju, la festa dei giovani di Fratelli d’Italia diventata ormai la festa della destra, iniziata a Roma. Ci saranno pure, mercoledì 10, Carlo Conti, Ezio Greggio, Mara Venier a parlare di tv e della “cultura nazionalpopolare in Italia”. Ci sarà persino un incontro, domani fra Gianfranco Fini e Francesco Rutelli, a 32 anni distanza da quelle storiche elezioni amministrative romane: “È cambiato (quasi) tutto in Italia e nel mondo. Quale bilancio e quali prospettive? Le opinioni di due protagonisti di quella svolta”. Ci sarà Beppe Conte, sabato 13. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Confronto Meloni-Schlein, un’occasione mancata

