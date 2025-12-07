Conferenza stampa Vojvoda post Inter Como | le parole dell’ex Torino a seguito della pesante sconfitta contro l’Inter

Internews24.com | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 . Nel post-partita di Inter Como, oltre alle dichiarazioni di Fabregas, sono arrivate anche quelle di Mërgim Vojvoda, difensore del Como, che ha condiviso le sue impressioni sulla partita. LA PARTITA E IL RISULTATO PESANTE – «Non ho visto tanta differenza, sono d’accordo col mister. Abbiamo avuto una buona occasione per fare l’1-1, poi abbiamo subito il secondo. Hanno saputo fare gol e ci hanno tagliato le gambe, questo è merito loro ma il risultato è stato pesante. 🔗 Leggi su Internews24.com

conferenza stampa vojvoda post inter como le parole dell8217ex torino a seguito della pesante sconfitta contro l8217inter

© Internews24.com - Conferenza stampa Vojvoda post Inter Como: le parole dell’ex Torino a seguito della pesante sconfitta contro l’Inter

Scopri altri approfondimenti

conferenza stampa vojvoda postComo, Vojvoda: “Risultato pesante, ma farà più bene che male. L’Inter…” - Dalla sponda lariana sono arrivate anche le parole di Mërgim Vojvoda, nel posta partita di Inter- Scrive msn.com

conferenza stampa vojvoda postConferenza stampa Spalletti pre Juve Udinese: «Bisogna aspettarsi un po’ di cambi. Vlahovic? Ecco quanto tempo starà fuori. Su Openda e David…» - Conferenza stampa Spalletti pre Juve Udinese: ecco le sue dichiarazioni alla vigilia del match di Coppa Italia Domani torna la Coppa Italia dei bianconeri con la Juventus pronta ad affrontare alle 21. Si legge su calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Conferenza Stampa Vojvoda Post