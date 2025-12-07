Inter News 24 . Nel post-partita di Inter Como, oltre alle dichiarazioni di Fabregas, sono arrivate anche quelle di Mërgim Vojvoda, difensore del Como, che ha condiviso le sue impressioni sulla partita. LA PARTITA E IL RISULTATO PESANTE – «Non ho visto tanta differenza, sono d’accordo col mister. Abbiamo avuto una buona occasione per fare l’1-1, poi abbiamo subito il secondo. Hanno saputo fare gol e ci hanno tagliato le gambe, questo è merito loro ma il risultato è stato pesante. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Conferenza stampa Vojvoda post Inter Como: le parole dell’ex Torino a seguito della pesante sconfitta contro l’Inter