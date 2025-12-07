Condanna definitiva per il femminicidio di Bronte Confermato l’ergastolo per Filippo Asero uccise la moglie nel 2021

Arriva la condanna definitiva per Filippo Asero, l’uomo di 51 anni che uccise l’otto settembre del 2021 a Bronte, la moglie, la quarantaseienne Ada Rotini. La Suprema Corte ha confermato il carcere a vita per l’omicida: Asero fu condannato all’ergastolo dalla Corte di assise con sentenza confermata anche in secondo grado e adesso passata in giudicato dopo che la Cassazione ha dichiarato inammissibile. 🔗 Leggi su Feedpress.me

