Concorso docenti PNRR3 prova orale Come affrontarla | video sulla lezione simulata + simulatori per ripassare la normativa e la disciplina

Prova orale Chi supera la prova scritta del concorso PNRR3 accederà alla prova orale. La prova orale prevede una durata 45 minuti per valutare leconoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto richiesti, nonché le competenze didattiche e l’abilità nell’insegnamento, eventualmente anche attraverso un test specifico. I video . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

https://www.ascuolaoggi.com/post/concorso-docenti-pnrr-3-al-via-le-prove-orali-da-gennaio-per-i-candidati-ammessi-con-riserva-quand - facebook.com Vai su Facebook

Concorso docenti PNRR3: solo dopo il 5 dicembre e oltre sarà possibile visualizzare la prova scritta svolta ift.tt/vUe67Qf ift.tt/DV6CXNf Proseguono ancora oggi le prove scritte del concorso docenti PNRR3 bandito con DDG n. 2939/2025 per la scuola seconda Vai su X

Prova orale Concorso PNRR 3 Docenti: come funziona, quando si svolge - In questa utile guida spieghiamo come si svolge la prova orale del concorso PNRR 3 per docenti. Lo riporta ticonsiglio.com

Concorso docenti PNRR 3: novità sull’avvio della prova orale e tempistiche ufficiali - Le prove scritte del Concorso docenti PNRR 3 si sono concluse con le sessioni dedicate alla scuola dell’infanzia e primaria il 27 novembre 2025. Secondo tecnicadellascuola.it

Concorso docenti PNRR3: la prova orale. Chi partecipa, come si svolge, almeno 70/100 per superarla [LO SPECIALE] - In questi giorni migliaia di aspiranti insegnanti stanno svolgendo le prove scritte del concorso docenti PNRR3 per la scuola dell’infanzia, primaria, e secondaria di I e II grado. Come scrive orizzontescuola.it

Prova scritta del concorso PNRR3, esplode il caso: quesiti errati e candidati nel caos - La prova scritta del concorso PNRR3 doveva essere uno dei passaggi più lineari del nuovo reclutamento scuola. alphabetcity.it scrive

Concorsi docenti PNRR3, prove orali da gennaio 2026? Come funziona per candidati con riserva per abilitazione o sostegno - Concorso docenti PNRR3: si svolgono fino al 5 dicembre le prove scritte per la scuola secondaria, mentre infanzia e primaria ha già concluso lo scorso 27 novembre. Segnala orizzontescuola.it

Concorso docenti Pnrr 3, prove scritte: gravi comportamenti tenuti da una candidata in Puglia. Mim: “Inaccettabile” - Ci sono problematiche sorte durante l’espletamento delle prove scritte del concorso docenti Pnrr 3: il ministero dell’Istruzione e del Merito è intervenuto con una nota ufficiale a seguito delle denun ... Secondo tecnicadellascuola.it