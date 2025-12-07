Concluso il concorso Olio Nuovo della Valdambra 2025
Arezzo, 7 dicembre 2025 – Domenica 30 novembre 2025 si è concluso con successo il concorso Olio Nuovo della Valdambra 2025 - IX^ edizione - al circolo di San Leolino. Sono stati 29 i concorrenti che hanno partecipato, di cui 17 aziende e 12 produttori privati. Questi i risultati: Categoria Aziende: 1 - Az. Agr. Il Carnasciale 2 - Az. Agr. Iesolana di Giovanni Toscano 3 - Az. Agr. Il Sole Verde di Guido Guidi Categoria Privati: 1 - Massimo Vanneschi 2 - Famigli Mori 3 - Fernando Macucci. «Vogliamo qui esprimere tutta la nostra gratitudine a tutti i produttori di olio EVO della Valdambra che hanno partecipato al concorso, che pur avendo un significato principalmente simbolico, mette in evidenza e riafferma l'alto valore dell'olivicoltura di qualità per il nostro territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
E’ possibile bandire il concorso PNRR3 per gli insegnanti senza aver concluso il PNRR2 e assunto gli idonei? PILLOLE DI QUESTION TIME
È possibile bandire il concorso PNRR3 per gli insegnanti senza aver concluso il PNRR2 e assunto gli idonei? PILLOLE DI QUESTION TIME
Concorso, Riserva 15% servizio civile nazionale o universale: titolo vale solo se già concluso entro il 29 ottobre. Pillole di Question Time
SI DICE CHE… Si è concluso domenica 30 Novembre il concorso internazionale “Premio Vienna Danza”, svolto nello splendido Teatro Serassi di Villa d’Almè Bergamo, che ha portato la scuola di danza Gymnic SSD sul podio: Primo posto assolo contempora - facebook.com Vai su Facebook
Olio Evo protagonista in Valconca: premiata Valentina Pecci - Il Festival “Benvenuto Nuovo Evo” riunisce esperti e oleifici del territorio, chiudendo con la consegna del primo premio del contest fotografico ... Scrive altarimini.it