Concerto di solidarietà all’auditorium Sirena
, l'8 dicembre. Ogni accordo sarà un abbraccio sonoro che si trasforma in aiuto concreto per i ragazzi che l’associazione Orizzonte accoglie ogni giorno. Il ricavato sarà interamente dedicato a loro.In scena le musiche di Dalla, De Gregori, Pino. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Natale a Stintino: alle Cantine concerto di solidarietà Vai su X
Concerto di Natale 2025. Il Natale a Cadoneghe sta per accendersi di musica, emozioni e solidarietà. Sabato 20 dicembre, alle 21:00, la Palestra Olof Palme si trasformerà in un grande palcoscenico per il Concerto di Natale 2025, uno degli appuntamenti pi - facebook.com Vai su Facebook
Grandi nomi per la stagione dell'auditorium Sirena, dal 15/12 - Prenderà il via domenica il 15 dicembre con l'attore e trasformista inviato di "Striscia la Notizia" Dario Ballantini, che porterà in scena lo spettacolo "Ballantini e Petrolini", cavallo di battaglia ... Da ansa.it