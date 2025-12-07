Arezzo, 07 dicembre 2025 – Finisce 1-0 al "Gastone Brilli Peri" la sfida tra Montevarchi e Siena valevole per la 15a giornata di Serie D Girone E. Una vittoria preziosissima quella ottenuta dagli uomini di Marmorini che con sacrificio e grazie alla perla di Mattei torna a vincere dopo la sconfitta contro il Terranuova. Un successo contro i bianconeri che non capitava dal 31 Gennaio 2021. Altro k.o invece per il Siena di Bellazzini che continua a non vincere e subisce la seconda sconfitta di fila che ora mette a rischio la panchina dell'allenatore classe 1988. Quello tra Montevarchi e Robur( un tempo gemellati nelle tifoserie) si tratta dell’incontro numero 37 in campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Con una zampata di Mattei l'Aquila Montevarchi batte il Siena