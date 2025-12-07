Con le festività natalizie torna il divieto di bere alcolici e superalcolici nelle aree pubbliche della città

Niente alcolici e superalcolici in strada, o meglio nelle aree pubbliche della città per tutto il periodo festivo e nello specifico dall’8 dicembre 2025 all’11 gennaio 2026. La misura, già in vigore quest’estate e prorogata già a ottobre, tornerà in vigore nelle prossime settimane come da. 🔗 Leggi su Ilpescara.it