Il premier israeliano ha definito irremovibile la sua posizione politica durante un intervento pubblico segnato da dichiarazioni destinate a far discutere. Nel corso dell’incontro istituzionale ha infatti affrontato sia le vicende giudiziarie che lo riguardano sia gli sviluppi del conflitto in corso, tracciando una linea netta sulle scelte che intende portare avanti nelle prossime settimane. In un passaggio particolarmente atteso, ha spiegato come l’eventuale concessione della grazia presidenziale non comporterebbe alcun passo indietro dal suo incarico, rivendicando la legittimità del proprio operato e il ruolo alla guida del Paese. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Con la grazia non mi dimetto”. Shock Netanyahu, poi annuncia il piano: “Pronti per la fase due”