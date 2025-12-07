Con la croce da Palermo a Lourdes L’addio al pellegrino da record
di Francesco Tozzi TERRANUOVA Se n’è andato Giovanni Azzara, l’uomo che visse due volte. È scomparso a 94 anni il pellegrino siciliano, terranuovese d’adozione, che nel 1959 coprì il tragitto Palermo - Lourdes a piedi portando sulle spalle una croce di legno. 2400 chilometri, minimo 500 ore di cammino, 20 chili addosso, ostacolato, deriso e talvolta schiaffeggiato, con notti passate al freddo, ma anche ospite di chi aveva deciso di aiutarlo. Tutto ciò non ha impedito a Giovanni di compiere il gesto più importante della sua vita, di una seconda vita consacrata alla fede. "Fino all’età di 27 anni ho vissuto nella tempesta", ricordava. 🔗 Leggi su Lanazione.it
