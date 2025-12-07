compro auto motore fuso

Il servizio rappresenta oggi una soluzione rapida, pratica e conveniente per tutti coloro che si ritrovano con un veicolo danneggiato in modo irreparabile o troppo costoso da riparare. Quando il motore si rompe completamente, spesso l’auto perde gran parte del suo valore commerciale e il costo dell’intervento meccanico supera quello del mezzo stesso. Per questo sempre più automobilisti scelgono di rivolgersi a professionisti specializzati nell’acquisto di auto con motore fuso, auto danneggiate o non più funzionanti. Ma cosa significa davvero vendere un’auto con motore fuso? Nella maggior parte dei casi, si tratta di veicoli che hanno subito un danno meccanico importante, come la rottura della guarnizione della testa, un problema al blocco motore o altre avarie gravi. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

