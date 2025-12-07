Compagnoni esalta la squadra di Chivu | Ferocia impressionante candidata numero uno allo scudetto

Inter News 24 Compagnoni, analizza la prova dell’Inter dopo il netto 4-0 rifilato al Como: convinzione, qualità e un messaggio forte al campionato. La vittoria dell’Inter contro il Como, un 4-0 netto e ricco di contenuti tecnici, ha ulteriormente consolidato la sensazione di una squadra in crescita costante sotto la guida di Cristian Chivu, tecnico capace di dare identità e aggressività a un gruppo che sta trovando continuità. Il successo ha confermato anche l’ottimo momento dei suoi protagonisti: Lautaro Martínez già a quota 7 gol, Hakan Calhanoglu a 6, e Federico Dimarco con 6 assist stagionali. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Compagnoni esalta la squadra di Chivu: «Ferocia impressionante, candidata numero uno allo scudetto»

Approfondisci con queste news

https://www.tuttoatalanta.com/interviste/sky-compagnoni-esalta-l-atalanta-piu-bella-di-marsiglia-lookman-e-cdk-da-8-con-bilbao-la-dea-si-gioca-gli-ottavi-diretti-125652 - facebook.com Vai su Facebook

Compagnoni: “Questa Inter avrebbe vinto anche contro le barricate. C’era qualità e ferocia” - Il telecronista di Skysport, Maurizio Compagnoni, ha commentato la vittoria dell'Inter di Chivu contro il Como ... Da msn.com

Inter, Chivu: “Fiero della squadra. Possiamo competere in tutte le competizioni” - “Tutto merito dei ragazzi che si sono calati subito nella realtà del campionato: hanno lasciato alle spalle le delusioni dell’altro anno e lavorano per continuare a far vedere che siamo una squadra ... gianlucadimarzio.com scrive

Chivu arrabbiato con la squadra dopo Inter-Kairat, duro discorso negli spogliatoi: cosa ha detto - Il discorso di Chivu nello spogliatoio dell’Inter dopo la vittoria contro il Kairat in Champions. Da fanpage.it