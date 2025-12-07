Come si preparano i Roccocò napoletani | la ricetta

Gamberorosso.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I roccocò napoletani sono dolci antichi nati nelle cucine conventuali. Sono di tradizione il giorno dell'Immacolata e accompagnano tutte le festività del Natale. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Preparano Roccoc242 Napoletani Ricetta