Come si preparano i Roccocò napoletani | la ricetta
I roccocò napoletani sono dolci antichi nati nelle cucine conventuali. Sono di tradizione il giorno dell'Immacolata e accompagnano tutte le festività del Natale. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
