Come si celebra l’Immacolata in Italia | questa usanza dimenticata ha un significato profondissimo
L’Immacolata in Italia è un giorno importante legato a diverse tradizioni: questa usanza particolare è ormai dimenticata, ma ha un significato profondo. L’ 8 dicembre di celebra l’Immacolata Concezione. Un dogma della Chiesa cattolica secondo cui la Vergine Maria è stata preservata dal peccato originale. Al giorno d’oggi è perlopiù un’occasione speciale per stare insieme alla famiglia e prepararsi al Natale. Dal Nord a Sud dello Stivale ci sono infatti tantissime tradizioni legate all’Immacolata. (Cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
Leggi anche questi approfondimenti
L’Immacolata si celebra vista mare alla Sirenetta: un pranzo speciale tra sapori mediterranei, atmosfera elegante e dettagli che fanno la differenza. Via Principe di Scalea 7 – Mondello Prenotazioni: 347 540 9632 o tramite link - facebook.com Vai su Facebook
Tetra Pak celebra '60 anni di futuro' in Italia - Tetra Pak, la multinazionale svedese dell'imballaggio, celebra i 60 di presenza in Italia e la sua "storia di innovazione, sostenibilità e partnership nella filiera agroalimentare italiana". Scrive ansa.it