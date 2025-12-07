Come l’IA ti farà spendere di più a Natale senza che tu te ne accorga davvero

A Natale tutto sembra più facile: i regali si comprano in pochi clic, le liste scorrono veloci e gli shop online sanno sempre cosa proporti. Quella che appare come una comodità, però, nasconde un meccanismo molto più profondo. L’ intelligenza artificiale non sta solo semplificando lo shopping natalizio: ti sta allenando a spendere di più, riducendo la consapevolezza con cui prendi decisioni d’acquisto. Chatbot, assistenti virtuali, prezzi dinamici e raccomandazioni personalizzate trasformano l’intera esperienza: si passa da “cerco un regalo” a “ho già finito gli acquisti” senza quasi rendersi conto del percorso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

