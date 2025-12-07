Come l’IA ti farà spendere di più a Natale senza che tu te ne accorga davvero
A Natale tutto sembra più facile: i regali si comprano in pochi clic, le liste scorrono veloci e gli shop online sanno sempre cosa proporti. Quella che appare come una comodità, però, nasconde un meccanismo molto più profondo. L’ intelligenza artificiale non sta solo semplificando lo shopping natalizio: ti sta allenando a spendere di più, riducendo la consapevolezza con cui prendi decisioni d’acquisto. Chatbot, assistenti virtuali, prezzi dinamici e raccomandazioni personalizzate trasformano l’intera esperienza: si passa da “cerco un regalo” a “ho già finito gli acquisti” senza quasi rendersi conto del percorso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Altre letture consigliate
Come l’intelligenza artificiale ti farà spendere un sacco di soldi per Natale (senza che tu te ne accorga)
Natale amaro per i fuori sede: a chi vuole volare verso il Sud Italia conviene far scalo all’estero per non spendere troppo
Frankalza. . A volte non occorre spendere cifre folle per fare un regalo bello, utile e di qualità. Sarà forse in controtendenza, ma per questo Natale abbiamo pensato anche a chi desidera fare un dono prezioso e allo stesso tempo contenuto: Il nostro 2pack Gift - facebook.com Vai su Facebook