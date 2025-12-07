Il mondo cinematografico Marvel ha spesso sperimentato con la rappresentazione del personaggio di Hulk, proponendo differenti varianti e narrazioni che si discostano dalla tradizione dei fumetti. Una delle ipotesi più interessanti che avrebbe potuto influenzare significativamente la storia del personaggio riguarda l’introduzione di una versione grigia di Hulk nel film Avengers: Age of Ultron. Questa possibilità, ormai accantonata, avrebbe portato a uno sviluppo narrativo e caratteriale diverso rispetto a quanto visto sul grande schermo. l’originaria proposta della versione grigia di Hulk in Age of Ultron. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Come il grigio Hulk di Avengers age of ultron ha quasi rovinato il personaggio di mark ruffalo nei film della marvel