Johannes Lamparter torna a vincere dopo la doppietta di Ruka e si impone nella Gundersen di Trondheim (in Norvegia), valevole come ultimo atto della seconda tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di combinata nordica. Per il formidabile austriaco si tratta del ventesimo successo individuale della carriera nel circuito maggiore, il terzo della stagione su quattro gare disputate. Lamparter, vincitore della Sfera di Cristallo nel 2023, ha costruito gran parte della vittoria odierna nel segmento di salto mattutino, facendo valere poi la sua superiorità sugli sci stretti nei confronti di Franz-Josef Rehrl (il migliore sul trampolino) e trionfando in solitaria con un margine di 11. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Combinata nordica, Lamparter trionfa nella Gundersen di Trondheim. Costa unico azzurro a punti