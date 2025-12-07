Colto da un colpo di sonno automobilista finisce contro un palo del filobus a Ospedaletti Cinque feriti lievi

Sanremo – Tradito da un colpo di sonno, un automobilista ha invaso la corsia opposta e terminato la sua corsa contro un traliccio dell’ex linea filoviaria. E’ accaduto nel. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Colto da un colpo di sonno, automobilista finisce contro un palo del filobus a Ospedaletti. Cinque feriti lievi

