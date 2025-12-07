Colto da malore mentre pranzava in un ristorante | gli agenti delle volanti salvano la vita ad un 81enne

Cataniatoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stava pranzando all’esterno di un ristorante del centro di Catania quando ha accusato un malore e, in pochi istanti, si è accasciato sul tavolino. A notarlo sono stati gli agenti della polizia che, proprio in quei momenti, stavano pattugliando la zona.In particolare, i poliziotti della squadra. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Turista colto da malore sul campanile di San Giusto, intervengono i vigili del fuoco per portarlo giù

Dramma sfiorato nelle acque antistanti l'Arena: uomo colto da malore salvato dai sommozzatori dei vigili del fuoco

Colto da malore sulla spiaggia ad Acciaroli: morto turista 80enne

Cerca Video su questo argomento: Colto Malore Mentre Pranzava