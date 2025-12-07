Colpisce il racconto di Marc Innaro sulle pressioni in Rai Covid Ucraina e Gaza | fenomeni legati da un filo sottile

di Sara Gandini e Paolo Bartolini I social non sono sempre luoghi di deprimente appiattimento, politico e culturale: a volte permettono di far circolare interventi e informazioni che non ottengono spazio nei telegiornali e sulla stampa mainstream. In particolare ci ha colpito uno spezzone rivelatore del giornalista Marc Innaro nel quale questo professionista dalla schiena dritta racconta il clima di censura e intimidazione a cui sono stati soggetti coloro che hanno voluto semplicemente offrire una prospettiva alternativa su quanto stava (e sta) accadendo all’incrocio dei tre punti dirimenti dell’attuale età dell’emergenza: la gestione pandemica, la guerra in Ucraina, il genocidio (ancora in corso) che Israele sta portando avanti ai danni dei palestinesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

