Cocaina e hashish in casa Un giovane ai domiciliari

Nascondeva in casa oltre 300 grammi di hashish e più di dieci grammi di cocaina. Così venerdì è finito ai domiciliari, per detenzione e spaccio di stupefacenti, un 33enne di San Severino, Claudio Santagostino Baldi. Il blitz è stato eseguito dai carabinieri della stazione di San Severino con i colleghi della Compagnia di Tolentino. Durante un servizio di pattugliamento del territorio, i militari hanno sottoposto a controllo il giovane. Il suo comportamento non ha convinto le forze dell’ordine che, insospettite dall’agitazione manifestata dal ragazzo, anche per le circostanze di tempo e di luogo, hanno proceduto con ulteriori accertamenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cocaina e hashish in casa. Un giovane ai domiciliari

