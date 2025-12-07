Coach Giuliani Risultato di tutti Grande reazione
"Una vittoria di tutti", le parole sono di Alberto Giuliani e in un certo senso il tecnico, oltre che tenere compatta la squadra, rende merito a quelli che si sono alternati per dare a Modena il successo di prestigio che ancora mancava. "Per noi tutte le partite sono partite di cartello – le parole di Giuliani – lottiamo contro tutti, non accadrà mai che giocando con un filo di gas andremo a vincere. Forse abbiamo trovato una Lube un po’ sottotono, ma devo fare i complimenti ai miei ragazzi, soprattutto per come hanno reagito dopo la sconfitta con Trento, mi auguro che perdere ci faccia sempre reagire così. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altre letture consigliate
Modena Volley, le parole di coach Alberto Giuliani e Paul Buchegger dopo il ko contro Trento ? - facebook.com Vai su Facebook
Coach Giuliani. "Risultato di tutti. Grande reazione» - "Una vittoria di tutti", le parole sono di Alberto Giuliani e in un certo senso il tecnico, oltre che tenere compatta la squadra, rende merito a quelli che si sono alternati per dare a Modena il succe ... Segnala sport.quotidiano.net
Coach Alberto Giuliani. "Non una grande pallavolo, in gare così conta il risultato» - È un Alberto Giuliani (foto) che giustamente mette davanti il risultato al bel gioco, quello che commenta il 3- Riporta msn.com