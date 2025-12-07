"Una vittoria di tutti", le parole sono di Alberto Giuliani e in un certo senso il tecnico, oltre che tenere compatta la squadra, rende merito a quelli che si sono alternati per dare a Modena il successo di prestigio che ancora mancava. "Per noi tutte le partite sono partite di cartello – le parole di Giuliani – lottiamo contro tutti, non accadrà mai che giocando con un filo di gas andremo a vincere. Forse abbiamo trovato una Lube un po’ sottotono, ma devo fare i complimenti ai miei ragazzi, soprattutto per come hanno reagito dopo la sconfitta con Trento, mi auguro che perdere ci faccia sempre reagire così. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Coach Giuliani. "Risultato di tutti. Grande reazione»