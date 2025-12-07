Tempo di lettura: 4 minuti Nel pieno rispetto del diritto di replica, si pubblica la nota stampa a firma della Cestistica Benevento dopo le accuse mosse, attraverso i propri canali ufficiali, dal presidente della Scandone, alla fine del derby di ieri. La Cestistica Benevento prende atto del comunicato diffuso dalla Scandone Avellino e, nel pieno rispetto di tutte le parti coinvolte, ritiene doveroso fornire alcune precisazioni per ricondurre la ricostruzione dei fatti a un quadro equilibrato e aderente alla realtà. La gara disputata al PalaMiwa è stata intensa e combattuta, come ogni derby. Il finale concitato ha generato un clima emotivo acceso nel quale, lo riconosciamo con senso di responsabilità, entrambe le squadre hanno contribuito alle dinamiche che hanno portato ai momenti di tensione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Clima teso nel post Cestistica-Scandone, la società sannita: “Improprio parlare di unica responsabilità”