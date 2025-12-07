Clima mite anomalo | sarà una settimana più calda tra novarese e Vco

Novaratoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriva un anticiclone, che porterà un clima mite su tutta Italia. “Un robusto anticiclone si appresta a invadere tutta l'area mediterranea, caratterizzando l'intera seconda settimana di dicembre. Già dall'Immacolata e per buona parte della prossima settimana ci attende così tempo stabile, anche. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

