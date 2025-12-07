Claudio Cavallaro con la sua mostra protagonista di Particol' arte
Giovedì 11 dicembre alle 19.30 alla Cantera l'artista Claudio Cavallaro prenderà il testimone da Graziella Giunchedi nel solito passaggio con dialogo che avviene tra i protagonisti di "Particol'arte", evento pensato e organizzato da Alice Tamburini. La nuova mostra di Cavallaro non ha nome perché. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
