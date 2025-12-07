Claudio Cavallaro con la sua mostra protagonista di Particol' arte

Cesenatoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 11 dicembre alle 19.30 alla Cantera l'artista Claudio Cavallaro prenderà il testimone da Graziella Giunchedi nel solito passaggio con dialogo che avviene tra i protagonisti di "Particol'arte", evento pensato e organizzato da Alice Tamburini. La nuova mostra di Cavallaro non ha nome perché. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

