Claudio Cavallaro con la sua mostra protagonista di Particol' arte

Giovedì 11 dicembre alle 19.30 alla Cantera l'artista Claudio Cavallaro prenderà il testimone da Graziella Giunchedi nel solito passaggio con dialogo che avviene tra i protagonisti di "Particol'arte", evento pensato e organizzato da Alice Tamburini. La nuova mostra di Cavallaro non ha nome perché. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it