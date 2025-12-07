La Classifica Radio stilata da Earone, riferita alla settimana numero 49 del 2025, ha una top ten rinnovata, nella quale ritrovano spazio Lady Gaga, Damiano David e Tommaso Paradiso. The Dead Dance di Lady Gaga recupera. sei posizioni e passa dalla #16 alla #10. Lanciato lo scorso settembre in concomitanza della seconda parte della seconda stagione della serie Netflix, Mercoledì, segue i precedenti Abracadabra, Disease e Die With A Smile, che aveva lanciato la nuova era musicale della popstar. Stabile alla #9 Dai Che Fai di Bresh: presente da dodici settimane in classifica, il brano è firmato dallo stesso cantautore ligure e Calcutta. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Classifica Radio, Tommaso Paradiso vola al primo posto con “Forse”