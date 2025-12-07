Classifica Radio Tommaso Paradiso vola al primo posto con Forse
La Classifica Radio stilata da Earone, riferita alla settimana numero 49 del 2025, ha una top ten rinnovata, nella quale ritrovano spazio Lady Gaga, Damiano David e Tommaso Paradiso. The Dead Dance di Lady Gaga recupera. sei posizioni e passa dalla #16 alla #10. Lanciato lo scorso settembre in concomitanza della seconda parte della seconda stagione della serie Netflix, Mercoledì, segue i precedenti Abracadabra, Disease e Die With A Smile, che aveva lanciato la nuova era musicale della popstar. Stabile alla #9 Dai Che Fai di Bresh: presente da dodici settimane in classifica, il brano è firmato dallo stesso cantautore ligure e Calcutta. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
