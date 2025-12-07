l’evoluzione e il successo della saga di saw. La serie Saw si distingue come una delle più lucrative franchise horror di sempre, grazie all’abilità di coinvolgere il pubblico attraverso un intreccio di giochi di sopravvivenza, torture e trame che si sono susseguite negli anni. Partendo dall’originale che ha rivoluzionato il genere, la saga si è ampliata creando numerosi spin-off, adattamenti televisivi, videogiochi e merchandise, consolidando la sua presenza nel panorama dell’horror contemporaneo. Ricreando un’atmosfera cupa e disturbante, con scene di forte impatto visivo e narrazioni sempre più complesse, questa serie ha saputo attrarre spettatori di diverse età e generazioni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Classifica dei film saw in base agli incassi al botteghino