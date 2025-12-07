Cittadinanza la Lega ci riprova | Serve una stretta stranieri superino esame integrazione
Una proposta che ha attirato le critiche delle opposizioni, come dimostrano le parole del capogruppo di Avs nella commissione Affari costituzionali della Camera, Filiberto Zaratti, il quale ha sostenuto che questa proposta di legge non sarebbe altro che un nuovo tassello della "crociata anti-migranti voluta dalla Lega". 🔗 Leggi su Ildifforme.it
News recenti che potrebbero piacerti
La stretta 'anti maranza' della Lega sulla cittadinanza italiana
"Non può essere regalata": la stretta della Lega sulla cittadinanza
La stretta della Lega sulla cittadinanza italiana, più casi di revoca e requisiti più severi
Stretta sulla #Cittadinanza: la nuova proposta di legge della #Lega - laleggepertutti.it/762626_stretta… - #Immigrati #Ricongiungimento #Stranieri Vai su X
La Lega presenta una proposta di legge - a prima firma del deputato Jacopo Morrone e del capogruppo Riccardo Molinari - per introdurre requisiti più stringenti per la richiesta della cittadinanza italiana, norme “anti-maranza”, ampliamento dei casi in cui è pre - facebook.com Vai su Facebook
Cittadinanza, la Lega vuole una stretta: «Servirà un esame di integrazione e nessuna condanna» - Lo straniero nato in Italia, per diventare italiano a 18 anni deve superare un esame di integrazione e non deve avere condanne o procedimenti penali ... Da msn.com
La proposta della Lega per la cittadinanza agli stranieri: "Serve un esame" - Depositato alla Camera una proposta di legge firmata dal capogruppo Riccardo Molinari e dai deputati Jacopo Morrone, Giorgia Andreuzza, Ingrid Bisa ed Elena Maccanti ... Lo riporta today.it
Lega, stretta sulla cittadinanza italiana: serve l’esame di integrazione - Lo straniero nato in Italia, per diventare italiano a 18 anni deve superare un esame di integrazione e non deve avere condanne o procedimenti penali per delitti non colposi. Come scrive msn.com