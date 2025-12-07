Cittadinanza italiana nuova proposta Lega | più requisiti per nati in Italia

La Lega presenta una nuova proposta di legge sulla cittadinanza italiana, che introduce requisiti più stringenti per i cittadini stranieri nati in Italia. Secondo il testo a firma Jacopo Morrone, Riccardo Molinari, Giorgia Andreuzza, Ingrid Bisa ed Elena Maccanti, non sarà più sufficiente la semplice dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza entro un anno dal compimento della maggiore età. Nuovi requisiti previsti. Tra le condizioni aggiuntive, la proposta prevede: Il superamento di un esame di integrazione, con contenuti e modalità stabiliti dal Ministero dell’Interno, volto a verificare l’integrazione e la conoscenza delle regole sociali e giuridiche minime. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cittadinanza italiana, nuova proposta Lega: più requisiti per nati in Italia

Approfondisci con queste news

Milan, il Consiglio dei ministri propone cittadinanza italiana per Cardinale

Usa, Kimmel sospeso dalla Abc: a giugno prese la cittadinanza italiana, in fuga da Trump?

Jimmy Kimmel sospeso, a giugno prese cittadinanza italiana: in fuga da Trump?

Alia a Stelle e Strisce Oggi, presso il MuCiA, si è svolta la cerimonia di conferimento della cittadinanza italiana Iure Sanguinis a un cittadino americano il cui nonno, nato ad Alia nel 1883, aveva lasciato la sua terra in cerca di un futuro migliore oltreoce - facebook.com Vai su Facebook

Il Movimento Associativo Italiani all’Estero (MAIE) ha presentato ufficialmente la sua nuova proposta di legge sulla cittadinanza italiana - Il progetto dice che a deve devono intanto ivi sepolti come le altre generazioni accompagnare alla pratica un certificatore uno di conoscenza di una lingua e la cultura italiana Così l'Italia stavo ... Secondo radioradicale.it

Reddito di cittadinanza, la nuova proposta per le regionali: cosa prevede - Dopo l’abolizione voluta dal governo Meloni, la misura simbolo del Movimento 5 stelle riappare nella campagna elettorale delle ... Riporta lettera43.it

La Svizzera pensa a un reddito di cittadinanza: la nuova proposta da 2000 franchi - In Svizzera si discute una nuova proposta di reddito di base da 2. Si legge su soldionline.it