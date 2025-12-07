Cittadinanza italiana nuova proposta della Lega | requisiti più severi per gli stranieri nati nel Paese
Nuova iniziativa legislativa della Lega. La Lega ha presentato una proposta di legge per la cittadinanza italiana che introduce criteri più rigorosi per gli stranieri nati in Italia. Il testo, firmato da Jacopo Morrone, Riccardo Molinari, Giorgia Andreuzza, Ingrid Bisa ed Elena Maccanti, propone che non sia più sufficiente la semplice dichiarazione di volontà di acquisire la cittadinanza entro un anno dal compimento della maggiore età. Requisiti aggiuntivi previsti. La proposta stabilisce nuove condizioni per ottenere la cittadinanza, tra cui: Superamento di un esame di integrazione, definito dal Ministero dell'Interno, volto a verificare la conoscenza delle norme sociali e giuridiche di base.
