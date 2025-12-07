Città di Sorrento Dicembre in Musica con M’Illumino d’Inverno

Al via domenica 7 dicembre al Museo Correale di Terranova nel cartellone della XVII edizione della Kermesse con visite guidate, concerti e degustazioni, la seconda edizione della rassegna “MuseMuseo”, rassegna organizzata dalla S.C,S, Società Concerti Sorrento, sotto la direzione artistica del Maestro Paolo Scibilia. Tra gli appuntamenti più prestigiosi di Sorrento, nell’ambito del XVII “M’Illumino d’Inverno”, 20252026, si evidenzia la seconda edizione della rassegna “MuseMuseo”, organizzata dalla S.C.S. Società Concerti Sorrento, sotto la direzione artistica del Maestro Paolo Scibilia, ed articolata attraverso la formula “Visite guidate, Concerti e Degustazioni”, presso il celebre Museo Correale di Terranova, luogo d’Arte per eccellenza, tutte le Domeniche mattina di Dicembre, in un’alternarsi di artisti d’eccezione e programmi musicali di fruibile ascolto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

