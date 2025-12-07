Circolo Velico Sferracavallo ecco i vincitori dell' International optimist race

7 dic 2025

Doppia premiazione oggi al Circolo Velico Sferracavallo, dove questo weekend si sono disputate in contemporanea la quarta edizione della Sferracavallo International Optimist Race e la finale della Coppa Sicilia. Più di 70 gli Optimist scesi in acqua per le due competizioni, organizzate con il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

